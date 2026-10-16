FT: США рассматривают возможность ослабить санкции против танкеров РФ и Ирана

США рассматривают возможность ослабить санкции против танкеров из чёрного списка, связанных с Россией и Ираном, чтобы увеличить доступность перевозок нефти и нефтепродуктов и сбить цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами в ноябре. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

В американском Минфине допустили, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сможет разрешать продажу таких судов добросовестным покупателям и снимать с них санкции в индивидуальном порядке. Речь идёт о танкерах «теневого флота», которые после смены владельцев могли бы вернуться к законной коммерческой деятельности.

Инициативу на этой неделе представил министр энергетики США Крис Райт. Выступая по видеосвязи на Всемирном нефтяном конгрессе в Эр-Рияде, он назвал нехватку танкеров одним из главных факторов роста стоимости морских перевозок. По мнению министра, возвращение части судов на мировой рынок могло бы снизить давление на фрахтовые ставки. Снятие ограничений, как утверждается, не должно помогать прежним владельцам обходить санкции. Ведомство намерено проверять каждую сделку, а разрешения выдавать только в случае, если суда будут приобретены для легальной работы в международном судоходстве.

Администрация Дональда Трампа ищет способы сдержать подорожание топлива на фоне приближающихся выборов в Конгресс. В сентябре потребительская инфляция в США ускорилась до 3,7% на фоне роста цен на энергоносители. При этом дизельное топливо в четверг стоило в среднем 6,31 доллара за галлон — немного меньше недавнего рекорда в 6,53 доллара.

Однако эксперты сомневаются, что смягчение санкций против танкеров заметно повлияет на стоимость топлива. По оценке Energy Aspects, под американскими ограничениями находится от 13 до 19% мирового танкерного флота. Но многие из этих судов устарели и находятся в плохом техническом состоянии, а значительная их часть продолжала перевозки и в последние месяцы. Аналитики Kpler также считают, что возвращение подсанкционных танкеров в коммерческий оборот почти не изменит ситуацию. По их оценке, нынешний кризис связан прежде всего с повышенными рисками военного конфликта на Ближнем Востоке, а не только с нехваткой судов.

Ранее экономист Игорь Юшков заявил, что США могут ослабить ограничения против нефтяных танкеров вслед за временным разрешением на поставки российского дизельного топлива. Такой шаг, по его утверждению, способен удешевить морские перевозки и стать началом дальнейшего пересмотра энергетических санкций. Он пояснил, что американские ограничения сократили количество доступных танкеров на международном рынке, из-за чего доставка сырья стала обходиться дороже. Следующим этапом, по прогнозу эксперта, способны стать послабления для отдельных российских нефтяных компаний, находящихся в американском санкционном списке SDN.