На задержанном Францией танкере DF Peak не оказалось россиян, заявили в МИД

На борту танкера, задержанного французскими властями, по состоянию на 15 октября нет граждан России. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, раскритиковав действия Парижа.

Дипломат подчеркнул, что отсутствие россиян на судне никак не меняет отношения Москвы к произошедшему. По его словам, подобные действия на морских коммуникациях недопустимы.

«Это выходит далеко за рамки международного права», — заявил Грушко.

Замглавы МИД также назвал действия французской стороны «дурацкими». При этом он не уточнил, находились ли российские граждане на танкере непосредственно в момент задержания.

Речь идёт о танкере DF Peak, который французские военные задержали 12 октября в Индийском океане, более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон. Париж подозревает судно в использовании недействительного флага и незаконной перевозке топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство во Франции обвинило Париж в пиратстве из-за задержания DF Peak. Дипломаты назвали операцию грубым нарушением международного права и отвергли попытки обосновать её западными санкциями. На тот момент российская сторона ещё выясняла, есть ли среди членов экипажа соотечественники.