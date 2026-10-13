«Закончат, как пираты в Сомали»: Макрону пообещали неприятности из-за охоты на танкеры

Франция может столкнуться с серьёзными ответными мерами России из-за задержания нефтяного танкера DF Peak в Индийском океане. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Климов в беседе с НСН.

«Эти пиратские нападения на корабли добром не закончатся. Они закончатся тем, чем закончилось пиратство в Сомали», — заявил парламентарий.

По словам Климова, подобные действия Парижа не останутся без ответа, причём реакция Москвы может выйти за рамки дипломатических заявлений. Депутат считает, что последствия Франция способна ощутить далеко за пределами европейских вод.

Парламентарий не исключил применения непубличных мер противодействия, однако призвал не действовать импульсивно. По его мнению, российский ответ должен быть тщательно продуманным и соразмерным.

До этого в МИД России уже называли пиратством задержания Францией нефтяных танкеров. Директор первого европейского департамента ведомства Артём Студенников заявил, что с сентября 2025 года французские ВМС взяли под контроль пять судов, которые Париж относит к так называемому российскому «теневому флоту».