Власти Франции провели операцию по задержанию коммерческого танкера DF Peak. Свои действия официальный Париж попытался мотивировать нормами международного морского права и соблюдением ограничений.

Отечественное дипломатическое представительство категорически отвергло правомерность аргументов европейской стороны. Сотрудники миссии расценили инцидент как грубое нарушение существующих договорённостей.

«Любые ссылки на статью 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для обоснования задержания, равно как и утверждения о якобы нарушенных танкером «международных санкциях», являющихся в реальности нелегитимными односторонними мерами, - не более чем «фиговый листок», призванный прикрыть откровенное пиратство и разбой», — заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

Представители ведомства подчеркнули нелегитимность односторонних рестрикций, на которые опирались силовики. Подобные отсылки служат лишь ширмой для неприкрытого произвола на навигационных маршрутах.

В настоящее время выясняются подробности положения экипажа и дальнейший статус арестованного борта. Случившееся может перерасти в серьезное внешнеполитическое разбирательство о законности иностранного вмешательства в свободное судоходство.

Напомним, военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X, заявив, что судно подозревают в использовании ложного флага и причастности к незаконной перевозке топлива.