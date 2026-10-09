Нидерланды подготовили закон о задержании судов «теневого флота»

Нидерландские власти хотят получить право принудительно заводить в порт суда «теневого флота», который приписывают к России. Соответствующий законопроект поступил в нижнюю палату парламента. Об этом сообщило правительство страны.

Новые правила должны закрыть пробел в действующем законодательстве: сейчас власти предлагают расширить возможности для вмешательства в отношении судов, следующих под чужим или фиктивным флагом в исключительной экономической зоне Нидерландов. Если парламент одобрит поправки, такие корабли смогут направлять на досмотр, а по его итогам — арестовывать. Капитану может грозить задержание, а за плавание под ложным флагом предлагают установить максимальное наказание в четыре года тюрьмы.

В законопроекте речь идёт не только о перевозках нефти в обход санкций. Правительство указывает на угрозы для объектов в Северном море: суда, как заявляется, могут использовать для сбора сведений о ветряных электростанциях, буровых платформах и подводных кабелях, а также для диверсий против этой инфраструктуры. Отдельную проблему представляют старые танкеры без страховки. В случае аварии они способны нанести серьёзный экологический ущерб, а отсутствие страхового покрытия затруднит получение компенсации.

Законопроект подготовили в срочном порядке. Перед его передачей парламенту Государственный совет Нидерландов рассмотрел документ и поставил вопросы о соответствии предлагаемых мер Конвенции ООН по морскому праву. Правительство заявило, что доработало пояснения с учётом этих замечаний.

Ранее политолог Гленн Дизен заявил, что арест «Профессора Молчанова» в Норвегии — часть общей кампании Запада по захвату судов, связанных с Россией. Эксперт описал последовательность действий западных стран. Сначала, по его словам, там придумали термин «теневой флот». Затем перешли к захвату судов, подыскивая для этого юридические оправдания.