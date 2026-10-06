Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября, 11:49

Сначала «теневой флот», затем захват: В Норвегии разоблачили Запад из-за «Профессора Молчанова»

Политолог Дизен разоблачил кампанию Запада после ареста «Профессора Молчанова»

Обложка © Wikipedia / BluesyPete

Обложка © Wikipedia / BluesyPete

Арест «Профессора Молчанова» в Норвегии — часть общей кампании Запада по захвату судов, связанных с Россией, считает политолог Гленн Дизен. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии изложил свою оценку в беседе с РИА «Новости».

Эксперт описал последовательность действий западных стран. Сначала, по его словам, там придумали термин «теневой флот». Затем перешли к захвату судов, подыскивая для этого юридические оправдания.

«Это часть более широкой кампании», — заключил он.

Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября
Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября

Российский борт находится в Баренцбурге на Шпицбергене. Ограничения на него наложили по решению норвежского суда. Основанием стал иск украинской компании «Нафтогаз». Москва оспорила это решение в судебном порядке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об этом 30 сентября. Минюст Норвегии признал, что Россию заранее не уведомили о решении арестовать «Профессора Молчанова». Позднее все пассажиры задержанного судна вернулись в РФ.

Больше актуальных событий — в разделе «Политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Норвегия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar