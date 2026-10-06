Сначала «теневой флот», затем захват: В Норвегии разоблачили Запад из-за «Профессора Молчанова»

Арест «Профессора Молчанова» в Норвегии — часть общей кампании Запада по захвату судов, связанных с Россией, считает политолог Гленн Дизен. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии изложил свою оценку в беседе с РИА «Новости».

Эксперт описал последовательность действий западных стран. Сначала, по его словам, там придумали термин «теневой флот». Затем перешли к захвату судов, подыскивая для этого юридические оправдания.

«Это часть более широкой кампании», — заключил он.

Российский борт находится в Баренцбурге на Шпицбергене. Ограничения на него наложили по решению норвежского суда. Основанием стал иск украинской компании «Нафтогаз». Москва оспорила это решение в судебном порядке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об этом 30 сентября. Минюст Норвегии признал, что Россию заранее не уведомили о решении арестовать «Профессора Молчанова». Позднее все пассажиры задержанного судна вернулись в РФ.