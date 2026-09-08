Все пассажиры арестованного судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию

Пассажиры, находившиеся на борту задержанного Норвегией судна «Профессор Молчанов», вернулись в Россию. Они пересекли границу и сейчас едут в Мурманск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с пункта пропуска Борисоглебск.

Возвращение путешественников организовал трест «Артикуголь». Компания действовала совместно с Министерством иностранных дел, Минвостокразвития и администрацией губернатора Шпицбергена.

Сначала группу вывезли из Баренцбурга водным транспортом, затем часть пути преодолели по воздуху. Конечной точкой этого отрезка маршрута стала норвежско-российская граница.

После завершения всех формальностей на контрольно-пропускном пункте участники поездки официально находятся на территории РФ. Вместе с туристами вернулась и часть команды судна.

Сейчас колонна с людьми движется в направлении Мурманска. Подробности о состоянии здоровья пассажиров и дальнейших планах экипажа пока не приводятся.

Напомним, 2 сентября 2026 года власти Норвегии в порту Баренцбург на Шпицбергене задержали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Задержание произведено на основании решения окружного суда Норд-Тромса и Сеньи в рамках иска украинской компании «Нафтогаз» о взыскании с России около 4,22 млрд долларов в качестве обеспечительной меры. Судно, принадлежащее Росгидромету и эксплуатируемое государственным трестом «Арктикуголь», выполняло рейс в рамках арктической экспедиции и не может покинуть порт до особого распоряжения. В России задержание назвали политически мотивированным нарушением международного права и актом пиратства, заявив о намерении обжаловать это решение в судебном порядке.