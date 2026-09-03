МИД: Россия выразила Норвегии протест из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

Россия выразила Норвегии решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Москва категорически не приемлет подобных действий.

В заявлении российского дипведомства говорится, чтр арестованное по запросу Украины судно принадлежит Росгидромету, а точнее Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Профессор Молчанов» выполнял плановый рейс из Мурманска и направлялся в посёлки Баренцбург и Пирамида. На борту были грузов, необходимые для жизнеобеспечения посёлков, а также научный персонал и сотрудники треста «Арктикуголь».

«МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олуфсена и заявил ему решительный протест», — уведомляет пресс-служба министерства.

Напомним, российское научно-исследовательское судно было арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Решение об аресте принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа.