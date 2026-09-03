Норвегия арестовала судно РФ «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила администрация губернатора архипелага.

Решение принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сейчас судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора Шпицбергена.

Как следует из сообщения норвежской стороны, арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными компанией активами в Крыму. Таким образом, речь идёт не о конфискации судна, а о временном запрете на его перемещение в рамках судебной процедуры.

«Профессор Молчанов» используется для грузопассажирских перевозок между Россией и Шпицбергеном. Судно также предназначено для научно-исследовательских и экспедиционных работ.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что за последние 40 дней в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали около 100 российских торговых судов. По словам президента, удары привели к гибели моряков. Среди погибших были не только граждане России, но и иностранцы — в частности, граждане Азербайджана и Турции.