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Опубликовано 2 сентября, 21:10

Норвегия арестовала судно РФ «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Об этом сообщила администрация губернатора архипелага.

Решение принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сейчас судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора Шпицбергена.

Как следует из сообщения норвежской стороны, арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными компанией активами в Крыму. Таким образом, речь идёт не о конфискации судна, а о временном запрете на его перемещение в рамках судебной процедуры.

«Профессор Молчанов» используется для грузопассажирских перевозок между Россией и Шпицбергеном. Судно также предназначено для научно-исследовательских и экспедиционных работ.

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Виталий Приходько
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