Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 23:39

Путин: Около 100 российских торговых судов получили повреждения за 40 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

За последние 40 дней в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали около 100 российских торговых судов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС.

По словам президента, удары привели к гибели моряков. Среди погибших были не только граждане России, но и иностранцы — в частности, граждане Азербайджана и Турции.

Путин объяснил, почему Россия не наносит ударов по руководству Украины
Путин объяснил, почему Россия не наносит ударов по руководству Украины

Ранее Путин заявил, любые военные объекты, расположенные на территории Украины, являются законной целью для ударов со стороны Вооружённых сил России. Также в ходе своего выступления президент сообщил, что Вооружённым силам РФ была поставлена задача подготовить и осуществить масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Незалежной. Формулировка прозвучала предельно конкретно: бьют по нашим объектам — получат ответ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Путин
  • ШОС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar