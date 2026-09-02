Путин: Около 100 российских торговых судов получили повреждения за 40 дней
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За последние 40 дней в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали около 100 российских торговых судов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС.
По словам президента, удары привели к гибели моряков. Среди погибших были не только граждане России, но и иностранцы — в частности, граждане Азербайджана и Турции.
Ранее Путин заявил, любые военные объекты, расположенные на территории Украины, являются законной целью для ударов со стороны Вооружённых сил России. Также в ходе своего выступления президент сообщил, что Вооружённым силам РФ была поставлена задача подготовить и осуществить масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Незалежной. Формулировка прозвучала предельно конкретно: бьют по нашим объектам — получат ответ.
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