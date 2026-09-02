Путин: Около 100 российских торговых судов получили повреждения за 40 дней

За последние 40 дней в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали около 100 российских торговых судов. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС.

По словам президента, удары привели к гибели моряков. Среди погибших были не только граждане России, но и иностранцы — в частности, граждане Азербайджана и Турции.