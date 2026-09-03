Россия готовит иск к Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов»

Россия начала подготовку юридического ответа на арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пресс-брифинге в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, юристы треста «Арктикуголь» и представители российской стороны совместно с посольством РФ в Норвегии готовят обращение в суд для оспаривания решения норвежских властей. Чекунков подчеркнул, что речь идёт об аресте по иску украинской частной компании «Нафтогаз».

«Уже юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом», — сказал он.

Чекунков также назвал произошедшее «правовым нигилизмом» и заявил, что РФ уже сталкивалась с подобными ситуациями. По его словам, российская сторона ранее успешно оспаривала аналогичные действия.

Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Решение об аресте принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора. Норвежская сторона пояснила, что арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными активами в Крыму. Речь идёт не о конфискации судна, а о временном запрете на его перемещение. Представитель министерства юстиции Норвегии Франк Линюм заявил, что окружной суд принял решение без предварительного уведомления России.