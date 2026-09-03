Арестовали без предупреждения: В Осло раскрыли детали захвата российского судна

Судно «Профессор Молчанов» — российское научно-исследовательское судно ледового класса, названное в честь метеоролога Павла Молчанова, изобретателя первого радиозонда. Построено в 1982 году в Финляндии. Принадлежит Росгидромету и используется для полярных исследований, а также для коммерческих грузопассажирских рейсов на архипелаг Шпицберген. 31 августа 2026 года оно было арестовано в порту Баренцбурга на Шпицбергене по постановлению окружного суда Нур-Трумс и Сенья по иску украинской компании «Нафтогаз». Арест наложен в рамках исполнения арбитражного решения Гаагского суда «о взыскании с России около 4,22 млрд долларов за утрату активов компании в Крыму». Суд запретил судну покидать место стоянки до особого решения губернатора Шпицбергена. Российские власти и Посольство в Норвегии назвали эти действия политически мотивированным нарушением международного права и настоящим пиратством, заявив о намерении обжаловать решение.