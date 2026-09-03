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Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:07

Арестовали без предупреждения: В Осло раскрыли детали захвата российского судна

Минюст Норвегии признал, что РФ не сообщали об аресте судна «Профессор Молчанов»

Обложка © РИА Новости / Илья Тимин

Обложка © РИА Новости / Илья Тимин

Норвегия не направляла России предварительного уведомления о решении суда арестовать научное судно «Профессор Молчанов». Об этом рассказал представитель министерства юстиции королевства Франк Линюм.

«Окружной суд принял решение, не уведомив предварительно Россию», — заявил чиновник в комментарии телеканалу NRK.

Ограничительная мера в отношении научно-исследовательского судна была применена в среду. Ордер выдали по запросу украинской компании «Нафтогаз». Сейчас борт находится у Шпицбергена в порту Баренцбург.

Находившиеся на судне члены экспедиции не контактировали с норвежскими силовиками после введения ограничений. Информацию передал корреспондент ТАСС, входящий в состав команды.

Участники узнали о случившемся вечером 2 сентября из публикаций СМИ. Реакция была спокойной, планы по проведению исследований остаются в силе. На борту работают специалисты первой художественно-научной экспедиции «Арктик Биеннале».

Вооружённые силы и Береговая охрана Норвегии не участвовали в процедуре ареста. Об этом агентству Reuters сообщили в пресс-службе ведомства.

Захарова назвала пиратством арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии
Захарова назвала пиратством арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии

Судно «Профессор Молчанов» — российское научно-исследовательское судно ледового класса, названное в честь метеоролога Павла Молчанова, изобретателя первого радиозонда. Построено в 1982 году в Финляндии. Принадлежит Росгидромету и используется для полярных исследований, а также для коммерческих грузопассажирских рейсов на архипелаг Шпицберген. 31 августа 2026 года оно было арестовано в порту Баренцбурга на Шпицбергене по постановлению окружного суда Нур-Трумс и Сенья по иску украинской компании «Нафтогаз». Арест наложен в рамках исполнения арбитражного решения Гаагского суда «о взыскании с России около 4,22 млрд долларов за утрату активов компании в Крыму». Суд запретил судну покидать место стоянки до особого решения губернатора Шпицбергена. Российские власти и Посольство в Норвегии назвали эти действия политически мотивированным нарушением международного права и настоящим пиратством, заявив о намерении обжаловать решение.

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Никита Никонов
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