Экспедиция «Профессора Молчанова» узнала об аресте судна из СМИ
Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей
Участники экспедиции российского судна «Профессор Молчанов» узнали о его аресте на Шпицбергене из сообщений СМИ. По данным ТАСС, официальных уведомлений от норвежских властей они пока не получали.
Пассажиры судна сейчас находятся в гостинице Баренцбурга. Представители норвежских силовых структур с членами экспедиции не контактировали.
Ранее губернатор Шпицбергена сообщил, что «Профессор Молчанов» арестован по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи. Основанием стало заявление украинской компании «Нафтогаз».
Судну предписано оставаться у причала в Баренцбурге до нового решения губернатора либо суда. Норвежская сторона уточняет, что мера связана с попыткой «Нафтогаза» добиться исполнения решения по активам компании в Крыму.
Накануне Life.ru сообщал об аресте «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Тогда уточнялось, что судно находится в Баренцбурге и не может покинуть место стоянки до отдельного решения властей. Позднее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о намерении юристов треста «Арктикуголь» обжаловать арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
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