Экспедиция «Профессора Молчанова» узнала об аресте судна из СМИ

Участники экспедиции российского судна «Профессор Молчанов» узнали о его аресте на Шпицбергене из сообщений СМИ. По данным ТАСС, официальных уведомлений от норвежских властей они пока не получали.

Пассажиры судна сейчас находятся в гостинице Баренцбурга. Представители норвежских силовых структур с членами экспедиции не контактировали.

Ранее губернатор Шпицбергена сообщил, что «Профессор Молчанов» арестован по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи. Основанием стало заявление украинской компании «Нафтогаз».

Судну предписано оставаться у причала в Баренцбурге до нового решения губернатора либо суда. Норвежская сторона уточняет, что мера связана с попыткой «Нафтогаза» добиться исполнения решения по активам компании в Крыму.

Накануне Life.ru сообщал об аресте «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Тогда уточнялось, что судно находится в Баренцбурге и не может покинуть место стоянки до отдельного решения властей. Позднее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о намерении юристов треста «Арктикуголь» обжаловать арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.