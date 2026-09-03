Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 01:58

Экипаж арестованного на Шпицбергене российского судна находится в безопасности

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей

Экипаж российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, находится в безопасности. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Судно и экипаж находятся в физической безопасности», — сообщил он.

«Профессор Молчанов» сейчас находится у причала в Баренцбурге. Норвежские власти арестовали судно по решению окружного суда Норд-Тромса и Сёньи, принятому по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

Путин: Около 100 российских торговых судов получили повреждения за 40 дней
Путин: Около 100 российских торговых судов получили повреждения за 40 дней

Накануне Life.ru сообщил об аресте «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Судно задержали в Баренцбурге по заявлению «Нафтогаза», а покидать место стоянки ему запретили до отдельного решения властей. «Арктикуголь» оспорит арест судна.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Норвегия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar