Экипаж арестованного на Шпицбергене российского судна находится в безопасности

Экипаж российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, находится в безопасности. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Судно и экипаж находятся в физической безопасности», — сообщил он.

«Профессор Молчанов» сейчас находится у причала в Баренцбурге. Норвежские власти арестовали судно по решению окружного суда Норд-Тромса и Сёньи, принятому по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

Накануне Life.ru сообщил об аресте «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Судно задержали в Баренцбурге по заявлению «Нафтогаза», а покидать место стоянки ему запретили до отдельного решения властей. «Арктикуголь» оспорит арест судна.