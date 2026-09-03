«Арктикуголь» оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене. Решение принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сейчас судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора Шпицбергена. Как следует из сообщения норвежской стороны, арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными компанией активами в Крыму.