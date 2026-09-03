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Опубликовано 3 сентября, 01:28

«Арктикуголь» оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

«Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Обложка © Wikipedia / Alastair Rae

«Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Обложка © Wikipedia / Alastair Rae

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о намерении юристов треста «Арктикуголь» обжаловать арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.

«Мы оспорим это решение», — сказал Чекунков. Норвежские власти ранее задержали судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

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Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене. Решение принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сейчас судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора Шпицбергена. Как следует из сообщения норвежской стороны, арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными компанией активами в Крыму.

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Тимур Хингеев
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