«Арктикуголь» оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене
«Профессор Молчанов» в Баренцбурге. Обложка © Wikipedia / Alastair Rae
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил о намерении юристов треста «Арктикуголь» обжаловать арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене.
«Мы оспорим это решение», — сказал Чекунков. Норвежские власти ранее задержали судно по заявлению украинской компании «Нафтогаз».
Напомним, российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» арестовано на Шпицбергене. Решение принял окружной суд Норд-Тромса 31 августа. Сейчас судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и не может покинуть место стоянки до отдельного распоряжения губернатора Шпицбергена. Как следует из сообщения норвежской стороны, арест стал мерой в рамках попытки «Нафтогаза» исполнить арбитражное решение, связанное с утраченными компанией активами в Крыму.
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