Захарова назвала пиратством арест судна «Профессор Молчанов» в Норвегии

Задержание Норвегией научного судна «Профессор Молчанов» является проявлением пиратства. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете «Известия» в кулуарах Восточного экономического форума.

Дипломат охарактеризовала произошедшее как акт беззакония. По её мнению, западные страны больше не пытаются маскировать свои действия рассуждениями о правах человека или демократических ценностях.

Захарова подчеркнула, что теперь оппоненты без лишних объяснений просто захватывают суда и отнимают грузы. Она добавила, что дело доходит и до похищения членов экипажа.

Представитель министерства заверила, что подобные шаги не останутся без последствий. По её заверению, Москва даст соответствующий ответ на недружественные действия.

Ранее стало известно о задержании «Профессора Молчанова» на архипелаге Шпицберген. Основанием послужил иск украинской компании «Нафтогаз», требующей взыскать 4,22 миллиарда долларов по решению арбитража касательно крымских активов.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщал, что судно и находящиеся на борту люди находятся вне опасности. При этом российская сторона намерена оспорить юридические основания для ареста.