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Регион
Опубликовано 5 октября, 14:07

Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Слушания по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, состоятся в Норвегии 19 и 21 октября. Это следует из данных картотеки норвежской судебной системы.

Дело рассмотрит окружной суд Норд-Тромса и Сеньи. Именно он ранее вынес решение об аресте судна, которое остаётся в порту Баренцбург. Арест наложили в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». По сообщению норвежской стороны, эта мера связана с попыткой исполнить арбитражное решение по спору об утраченных компанией активах в Крыму.

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Российская сторона уже оспорила арест. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября сообщила, что решение обжаловано в судебном порядке, а рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре–ноябре. Пассажиры «Профессора Молчанова» уже вернулись в Россию. Их вывоз из Баренцбурга организовал трест «Арктикуголь» совместно с российскими ведомствами и администрацией губернатора Шпицбергена. Вместе с пассажирами вернулась часть команды.

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Татьяна Миссуми
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