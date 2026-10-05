Суд Норвегии назначил слушания по судну «Профессор Молчанов» на 19 и 21 октября

Слушания по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене, состоятся в Норвегии 19 и 21 октября. Это следует из данных картотеки норвежской судебной системы.

Дело рассмотрит окружной суд Норд-Тромса и Сеньи. Именно он ранее вынес решение об аресте судна, которое остаётся в порту Баренцбург. Арест наложили в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». По сообщению норвежской стороны, эта мера связана с попыткой исполнить арбитражное решение по спору об утраченных компанией активах в Крыму.

Российская сторона уже оспорила арест. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября сообщила, что решение обжаловано в судебном порядке, а рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре–ноябре. Пассажиры «Профессора Молчанова» уже вернулись в Россию. Их вывоз из Баренцбурга организовал трест «Арктикуголь» совместно с российскими ведомствами и администрацией губернатора Шпицбергена. Вместе с пассажирами вернулась часть команды.