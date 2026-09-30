Судьбу «Профессора Молчанова» решат осенью: Россия обжаловала арест судна

Решение об аресте российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене обжаловано, рассмотрение дела по существу ожидается в октябре-ноябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В целях защиты интересов российского судовладельца привлечены профессиональные юристы. Решение об аресте судна обжаловано в судебном порядке», — сказала дипломат.

По её словам, Москва рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации и возвращение судна в Россию с учётом завершающегося навигационного сезона.

Захарова подчеркнула, что «Профессор Молчанов» используется для снабжения российских поселений на Шпицбергене. Арест судна она назвала попыткой ограничить российское присутствие на архипелаге и заявила, что, по оценке Москвы, действия Норвегии нарушают Договор о Шпицбергене 1920 года. Дипломат также охарактеризовала произошедшее как «проявление пиратства».

«Профессор Молчанов» был арестован на Шпицбергене 2 сентября по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз». Окружной суд Норд-Тромса и Сеньи запретил судну покидать порт Баренцбург в рамках попытки обеспечить исполнение арбитражного решения примерно на $4,22 млрд, связанного с утраченными компанией активами в Крыму. Российская сторона юрисдикцию этого арбитража оспаривает.

После ареста глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что юристы «Арктикугля» намерены оспорить решение норвежского суда. Позднее трест подал иск в связи с задержанием судна. Размер понесённого ущерба организация планирует оценить после завершения разбирательства.

На момент введения ограничений на борту находились участники российской экспедиции. Позже пассажиры и экипаж вернулись в Россию, тогда как само судно осталось у причала в Баренцбурге.