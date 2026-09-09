Россияне с судна «Профессор Молчанов» вернулись из Норвегии без шенгенских виз

Экипаж и пассажиры арестованного в Норвегии судна «Профессор Молчанов» благополучно вернулись в Россию. Примечательно, что все они пересекли территорию Норвегии без действующих шенгенских транзитных виз. Об этом сообщил главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов, который находился среди эвакуированных со Шпицбергена граждан России. По его словам, ситуация сложилась необычная.

В настоящее время покинуть архипелаг Шпицберген и добраться до материка можно только при наличии шенгенской визы в загранпаспорте. Однако власти Норвегии приняли беспрецедентное решение и впервые в истории позволили россиянам пересечь свою территорию без визовых формальностей.

Ильдар Неверов, руководитель компании «Арктикуголь», назвал произошедшее историческим событием прямо в аэропорту Лонгйира. Он подчеркнул, что ранее никто не совершал подобных перелётов через Норвегию без соответствующих документов, передаёт Kp.ru.

Таким образом, российские граждане смогли вернуться домой, минуя стандартные визовые процедуры. Этот случай может стать прецедентом для будущих эвакуаций или перемещений между арктическими территориями и материком.

Напомним, 2 сентября 2026 года власти Норвегии в порту Баренцбург на Шпицбергене задержали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов». Задержание произведено на основании решения окружного суда Норд-Тромса и Сеньи в рамках иска украинской компании «Нафтогаз» о взыскании с России около 4,22 млрд долларов в качестве обеспечительной меры. Судно, принадлежащее Росгидромету и эксплуатируемое государственным трестом «Арктикуголь», выполняло рейс в рамках арктической экспедиции и не может покинуть порт до особого распоряжения. В России задержание назвали политически мотивированным нарушением международного права и актом пиратства, заявив о намерении обжаловать это решение в судебном порядке. Накануне пассажиры, находившиеся на борту задержанного Норвегией судна «Профессор Молчанов», вернулись в Россию.