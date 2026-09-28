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Регион
Опубликовано 28 сентября, 06:43

«Арктикуголь» подал иск к Норвегии из-за ареста «Профессора Молчанова»

Обложка © korabel.ru / Коробка Дмитрий Сергеевич

Обложка © korabel.ru / Коробка Дмитрий Сергеевич

Трест «Арктикуголь» обратился в норвежский суд из-за ареста российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Да, иск подали. Сейчас идет разбирательство», — сказал министр. По его словам, российская сторона рассчитывает получить решение суда в течение ближайших двух недель.

Чекунков отметил, что размер ущерба, который понёс «Арктикуголь» из-за задержания судна, пока оценивать рано. Расчёты проведут после завершения разбирательства. Сейчас самое главное — вытащить судно, считает глава Минвостокразвития.

Россияне с судна «Профессор Молчанов» вернулись из Норвегии без шенгенских виз
Россияне с судна «Профессор Молчанов» вернулись из Норвегии без шенгенских виз

Норвежские власти задержали «Профессора Молчанова» 2 сентября в порту Баренцбурга. Ограничения ввели по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» в рамках исполнения арбитражного решения примерно на $4,22 млрд. Life.ru сообщал, что «Арктикуголь» собирался обжаловать решение норвежского суда после ареста «Профессора Молчанова» на Шпицбергене. Само судно находится у причала в российском посёлке Баренцбург и пока не может покинуть место стоянки. Пассажиры, находившиеся на борту «Профессора Молчанова», вернулись в Россию.

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Андрей Бражников
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