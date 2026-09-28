Норвегия готовится воевать с Россией в Арктике

Норвегия наращивает военные возможности в Арктике, рассматривая сценарий дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Об усилении северного направления сообщает Politico.

По данным издания, Осло развивает военно-морские силы и разведывательную инфраструктуру. Одновременно власти Шпицбергена вкладывают средства в критически важные объекты и подготовили план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик связал предпринимаемые меры с изменением обстановки на Крайнем Севере. По его словам, сейчас в Арктике «наблюдается повышенная напряжённость».

Ранее Life.ru писал об усилении напряжённости между Россией и Норвегией в Арктике после задержания судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. В материале отмечалось, что инцидент способен осложнить сохранявшиеся каналы практического взаимодействия Москвы и Осло на Крайнем Севере.