Задержание «Профессора Молчанова» Норвегией назвали обострением ситуации в Арктике

Задержание Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене повышает риск дальнейшей эскалации в Арктике и подрывает сложившийся минимум сотрудничества Москвы и Осло. К такому выводу пришёл автор американского издания Responsible Statecraft Павел Девяткин.

Судно арестовали 2 сентября по постановлению окружного суда Нур-Трумс и Сенья, удовлетворившего требование украинской компании «Нафтогаз». Она пытается добиться исполнения арбитражного решения 2023 года о выплате $4,22 млрд в связи с утратой активов в Крыму. «Профессор Молчанов» должен оставаться в Баренцбурге до нового решения суда или губернатора Шпицбергена.

Responsible Statecraft обращает внимание и на правовую сторону дела. Россия настаивает, что «Профессор Молчанов» является государственным научно-исследовательским судном и обладает соответствующим иммунитетом. Норвежский суд, напротив, счёл его деятельность коммерческой, поскольку судно используется в том числе для экспедиционных круизов.

Дополнительным фактором напряжённости автор называет особый статус Шпицбергена по договору 1920 года. По оценке Девяткина, арест судна затронул снабжение российского Баренцбурга и произошёл в момент, когда отношения России и европейских стран и без того переживают серьёзный кризис.

При этом Норвегия остаётся одной из немногих стран НАТО, сохраняющих практическое взаимодействие с Россией в Арктике: Москва и Осло продолжают сотрудничать в области рыболовства, а российско-норвежская сухопутная граница остаётся открытой. По мнению автора RS, ситуация с «Профессором Молчановым» разрушает эту традицию прагматизма и способна подтолкнуть стороны к более жёстким ответным шагам.

К 8 сентября Норвегия помогла 69 россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна, вернуться в РФ. Сам «Профессор Молчанов» на тот момент продолжал оставаться в Баренцбурге.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минюст Норвегии признал отсутствие предварительного уведомления России об аресте «Профессора Молчанова». Решение суда было принято без предварительного уведомления российской стороны.