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Регион
Опубликовано 22 сентября, 18:40

США, Дания и Гренландия поддержали расширение НАТО в Арктике

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США, Дания и Гренландия поддержали более активное участие НАТО в Арктике, включая совместный сбор разведданных, учения и расширение присутствия. Это положение вошло в соглашение о безопасности Гренландии, которое 22 сентября подписали в Нью-Йорке Дональд Трамп, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

Документ также предусматривает более тесное взаимодействие альянса при планировании деятельности в регионе. Стороны отдельно закрепили поддержку усиления присутствия НАТО в Арктике.

Ещё один пункт касается военной инфраструктуры США. Дания и Гренландия будут по ускоренной процедуре рассматривать запросы на создание объектов без постоянного персонала за пределами уже определённых оборонных зон.

Кроме того, соглашение запрещает государствам, не входящим в НАТО, создавать в Гренландии собственные военные объекты или сохранять там постоянное военное присутствие без согласия сторон. Сам документ не имеет установленного срока окончания и вступит в силу после необходимых парламентских процедур.

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Напомним, соглашение позволит США расширить военное присутствие в Гренландии. Помимо действующей космической базы Питуффик, речь идёт о площадках в Нарсарсуаке и Местерсвиге.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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