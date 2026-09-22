США, Дания и Гренландия поддержали расширение НАТО в Арктике

США, Дания и Гренландия поддержали более активное участие НАТО в Арктике, включая совместный сбор разведданных, учения и расширение присутствия. Это положение вошло в соглашение о безопасности Гренландии, которое 22 сентября подписали в Нью-Йорке Дональд Трамп, Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен.

Документ также предусматривает более тесное взаимодействие альянса при планировании деятельности в регионе. Стороны отдельно закрепили поддержку усиления присутствия НАТО в Арктике.

Ещё один пункт касается военной инфраструктуры США. Дания и Гренландия будут по ускоренной процедуре рассматривать запросы на создание объектов без постоянного персонала за пределами уже определённых оборонных зон.

Кроме того, соглашение запрещает государствам, не входящим в НАТО, создавать в Гренландии собственные военные объекты или сохранять там постоянное военное присутствие без согласия сторон. Сам документ не имеет установленного срока окончания и вступит в силу после необходимых парламентских процедур.

Напомним, соглашение позволит США расширить военное присутствие в Гренландии. Помимо действующей космической базы Питуффик, речь идёт о площадках в Нарсарсуаке и Местерсвиге.