Песков: Запад отказывается от взаимодействия с Россией в Арктике
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Западные страны отказываются от взаимодействия с Россией в Арктике, однако это не снижает роли Москвы в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, арктическая тематика сейчас не входит в повестку контактов России и США.
«Американцы, другие арктические государства отказываются от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», — подчеркнул представитель Кремля.
После 2022 года большая часть политического взаимодействия России с другими участниками Арктического совета была свёрнута или заморожена. Москва неоднократно заявляла, что инициатива разрыва прежних форматов исходила не от неё. РФ также перестала делать взносы в организацию
Ранее Life.ru писал, что Москва подтвердила готовность к контактам с Норвегией по вопросам безопасности на море. Песков тогда подчёркивал, что Россия открыта к различным форматам взаимодействия и не выступает сторонником изоляции. Осло предлагал провести консультации по морской безопасности до конца года. На фоне свёрнутого многостороннего сотрудничества такие двусторонние контакты остаются одним из немногих рабочих каналов по арктической тематике.
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