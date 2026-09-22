Песков: Запад отказывается от взаимодействия с Россией в Арктике

Западные страны отказываются от взаимодействия с Россией в Арктике, однако это не снижает роли Москвы в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, арктическая тематика сейчас не входит в повестку контактов России и США.

«Американцы, другие арктические государства отказываются от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», — подчеркнул представитель Кремля.

После 2022 года большая часть политического взаимодействия России с другими участниками Арктического совета была свёрнута или заморожена. Москва неоднократно заявляла, что инициатива разрыва прежних форматов исходила не от неё. РФ также перестала делать взносы в организацию

Ранее Life.ru писал, что Москва подтвердила готовность к контактам с Норвегией по вопросам безопасности на море. Песков тогда подчёркивал, что Россия открыта к различным форматам взаимодействия и не выступает сторонником изоляции. Осло предлагал провести консультации по морской безопасности до конца года. На фоне свёрнутого многостороннего сотрудничества такие двусторонние контакты остаются одним из немногих рабочих каналов по арктической тематике.