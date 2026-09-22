«Роль России это не умаляет»: Песков ответил Западу на отказ от сотрудничества в Арктике
Песков: Отказ Запада от диалога не снижает роли России в Арктике
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Отказ западных стран от взаимодействия с Россией не снижает её значения в арктических делах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, тема сотрудничества в Арктике сейчас не входит в повестку контактов между Москвой и Вашингтоном. При этом в Кремле подчёркивают, что прекращение диалога со стороны США и других арктических государств не меняет положения России в регионе.
«Американцы, другие арктические государства отказываются от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», — сказал Песков.
Ранее Life.ru писал, что двенадцать стран Евросоюза призвали Брюссель усилить присутствие и занять более стратегическую позицию в Арктике. Инициативу поддержали в том числе Финляндия, Дания, Германия, Франция и Швеция. В числе приоритетов участники назвали безопасность, энергетику, критически важные минералы, инфраструктуру, логистику и торговые маршруты.
Больше новостей о международных отношениях и внешней политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.