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Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:57

«Роль России это не умаляет»: Песков ответил Западу на отказ от сотрудничества в Арктике

Песков: Отказ Запада от диалога не снижает роли России в Арктике

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Отказ западных стран от взаимодействия с Россией не снижает её значения в арктических делах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема сотрудничества в Арктике сейчас не входит в повестку контактов между Москвой и Вашингтоном. При этом в Кремле подчёркивают, что прекращение диалога со стороны США и других арктических государств не меняет положения России в регионе.

«Американцы, другие арктические государства отказываются от взаимодействия с Россией. Это никоим образом не умаляет роль нашей страны в арктических делах», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru писал, что двенадцать стран Евросоюза призвали Брюссель усилить присутствие и занять более стратегическую позицию в Арктике. Инициативу поддержали в том числе Финляндия, Дания, Германия, Франция и Швеция. В числе приоритетов участники назвали безопасность, энергетику, критически важные минералы, инфраструктуру, логистику и торговые маршруты.

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Александр Юнашев
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