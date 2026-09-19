«Немотивированно и стремительно»: В МИД РФ заявили о наращивании НАТО в Арктике

Страны НАТО в последнее время стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в Арктике, заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. По его словам, альянс целенаправленно превращает высокие широты в зону геополитической конфронтации.

В интервью РИА «Новости» дипломат отметил, что активность НАТО в Арктике растёт без видимых причин.

«Государства-члены НАТО немотивированно и стремительно наращивают военное присутствие и интенсивность учений в высоких широтах», — сказал Масленников.

Он обратил внимание, что в феврале текущего года была запущена миссия НАТО «Арктический часовой», под эгиду которой переведены коалиционные тренировочные мероприятия на Крайнем Севере. Кроме того, с 22 августа по 3 сентября в Исландии под руководством США прошли учения «Северный викинг», которые, по словам дипломата, отвечают задаче натовцев по превращению Арктики в зону геополитической конфронтации с Россией и её партнёрами.

Россия в последние годы отмечает беспрецедентный рост военной активности НАТО и стран ЕС. Москва неоднократно заявляла, что не намерена нападать на европейские государства, а наращивание военного потенциала и дальнейшая милитаризация Европы ведут к росту напряжённости и не способствуют урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил: внешних угроз для России меньше не становится, а НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.