«Риск непреднамеренной эскалации»: Почему НАТО и ЕС активно интересуются Арктикой

Интерес Европы к Арктике объясняется борьбой за экономические возможности и соперничеством с Россией, считает младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. В эфире RTVI он рассказал, какие риски несёт наращивание военного присутствия НАТО в регионе.

Так, климатические изменения делают северные территории доступнее для освоения ресурсов и прокладки транспортных маршрутов. Это привлекает не только арктические державы, но и другие государства. Для европейских стран дополнительное значение имеет соседство России с членами НАТО.

При этом непосредственной военной угрозы в самой Арктике исследователь сейчас не видит и оценивает конфликтный потенциал региона как умеренный. Основную опасность он связывает прежде всего с увеличением военной активности.

«Более регулярные и более масштабные военные учения, инвестиции в военную инфраструктуру — всё это создаёт риск непреднамеренной эскалации из-за военных инцидентов», — отметил эксперт.

Напомним, ранее 12 стран Евросоюза призвали Брюссель укрепить позиции в Арктике. Помимо безопасности, речь шла о полезных ископаемых, энергетике, инфраструктуре и торговых маршрутах.