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Регион
Опубликовано 17 сентября, 12:19

«Риск непреднамеренной эскалации»: Почему НАТО и ЕС активно интересуются Арктикой

Эксперт Липунов: Военная активность НАТО в Арктике повышает риск эскалации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Интерес Европы к Арктике объясняется борьбой за экономические возможности и соперничеством с Россией, считает младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. В эфире RTVI он рассказал, какие риски несёт наращивание военного присутствия НАТО в регионе.

Так, климатические изменения делают северные территории доступнее для освоения ресурсов и прокладки транспортных маршрутов. Это привлекает не только арктические державы, но и другие государства. Для европейских стран дополнительное значение имеет соседство России с членами НАТО.

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При этом непосредственной военной угрозы в самой Арктике исследователь сейчас не видит и оценивает конфликтный потенциал региона как умеренный. Основную опасность он связывает прежде всего с увеличением военной активности.

«Более регулярные и более масштабные военные учения, инвестиции в военную инфраструктуру — всё это создаёт риск непреднамеренной эскалации из-за военных инцидентов», — отметил эксперт.

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Напомним, ранее 12 стран Евросоюза призвали Брюссель укрепить позиции в Арктике. Помимо безопасности, речь шла о полезных ископаемых, энергетике, инфраструктуре и торговых маршрутах.

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Борис Эльфанд
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