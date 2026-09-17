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Опубликовано 17 сентября, 10:11

«Канада не сможет смягчить США через Брюссель»: В России предрекли ослабление НАТО

Эксперт Ткаченко: НАТО будет ослабевать из-за усиления оборонной деятельности ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

НАТО будет ослабевать как военный союз по мере расширения оборонной деятельности ЕС, заявил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко. По его оценке, уход американцев из Европы — тенденция, которую существенно не изменит даже возможная победа демократов на выборах в США.

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«Американцы уходят из Европы. Даже если на ноябрьских выборах в конгресс победят демократы, ситуация особенно не изменится. НАТО как военный союз будет ослабляться за счёт усиления военных аспектов деятельности Евросоюза», — отметил эксперт в беседе с «Ридусом».

Он отметил, что конфликт США и Канады сохранится, пока Дональд Трамп находится у власти. Торговые войны с ЕС тоже не прекратятся. Оттава не сможет смягчить позицию Вашингтона за счёт союза с Брюсселем. Европейцы готовы и дальше отстаивать свои интересы, заключил политолог.

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Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в ЕС собственный аналог статьи 4 НАТО. Механизм предполагает экстренные консультации стран объединения при угрозах безопасности. Кроме того, глава ЕК выступила с инициативой обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена ЕС.

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Борис Эльфанд
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