МИД РФ: Взносы в Арктический совет возобновят после восстановления его работы
Обложка © Life.ru
Россия готова вернуться к выплатам в Арктический совет при восстановлении работы организации в Москве. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, пишет газета «Известия».
По словам дипломата, вопрос уплаты российских взносов остаётся открытым. Москва не отказывается от финансовых обязательств, но сейчас не видит возможности урегулировать ситуацию.
«Сначала необходимо восстановить полноценное функционирование Совета, прежде всего — обеспечить возобновление заседаний комитета старших должностных лиц», — сказал Масленников.
Напомним, Россия приостановила выплату ежегодных взносов в бюджет Арктического совета. Об этом в феврале 2024 года сообщили в МИД РФ. В ведомстве пояснили, что платежи заморожены до возобновления практической работы организации с участием всех стран-членов. Также в министерстве отметили, что выход России из совета станет возможным, если организация превратится в недружественный институт. При этом на тот момент в МИД подчёркивали, что не рассматривают вопрос о выходе в практической плоскости и не хотели бы гипотетических рассуждений на эту тему.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.