Аналитик Ткаченко: Россия перекрыла нефть из Казахстана для давления на ФРГ

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко считает, что решение России прекратить транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию является инструментом давления на Берлин. Своё мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Германия в последнее время заняла позицию «лидера русофобского фронта» внутри Европейского союза, последовательно поддерживая все антироссийские инициативы Брюсселя. В связи с этим, полагает Ткаченко, Москва могла перейти к «языку принуждения» в энергетической сфере, чтобы усугубить положение немецкой экономики.

По словам специалиста, на это решение могла косвенно повлиять война на Ближнем востоке и перекрытие Ормузского пролива Ираном. Так, на фоне ужесточения антироссийских заявлений и требований властей ФРГ расширить санкционные ограничения Россия нашла ответ на действия Германии.