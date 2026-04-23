22 апреля, 23:47

Аналитик Ткаченко: Россия перекрыла нефть из Казахстана для давления на ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко считает, что решение России прекратить транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию является инструментом давления на Берлин. Своё мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, Германия в последнее время заняла позицию «лидера русофобского фронта» внутри Европейского союза, последовательно поддерживая все антироссийские инициативы Брюсселя. В связи с этим, полагает Ткаченко, Москва могла перейти к «языку принуждения» в энергетической сфере, чтобы усугубить положение немецкой экономики.

По словам специалиста, на это решение могла косвенно повлиять война на Ближнем востоке и перекрытие Ормузского пролива Ираном. Так, на фоне ужесточения антироссийских заявлений и требований властей ФРГ расширить санкционные ограничения Россия нашла ответ на действия Германии.

Детали поставок по «Дружбе» пока не согласованы, заявил Песков
Детали поставок по «Дружбе» пока не согласованы, заявил Песков

Ранее казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Позже немецкий регулятор подтвердил, что получил уведомление о прекращении транзита с 1 мая. Как подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак, казахстанская нефть, ранее поставлявшаяся в Германию по «Дружбе», с 1 мая 2026 года пойдёт на другие логистические направления.

BannerImage
Виталий Приходько
