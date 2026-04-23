Аналитик Ткаченко: Россия перекрыла нефть из Казахстана для давления на ФРГ
Профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко считает, что решение России прекратить транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию является инструментом давления на Берлин. Своё мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, Германия в последнее время заняла позицию «лидера русофобского фронта» внутри Европейского союза, последовательно поддерживая все антироссийские инициативы Брюсселя. В связи с этим, полагает Ткаченко, Москва могла перейти к «языку принуждения» в энергетической сфере, чтобы усугубить положение немецкой экономики.
По словам специалиста, на это решение могла косвенно повлиять война на Ближнем востоке и перекрытие Ормузского пролива Ираном. Так, на фоне ужесточения антироссийских заявлений и требований властей ФРГ расширить санкционные ограничения Россия нашла ответ на действия Германии.
Ранее казахстанские власти сообщили о получении неофициальной информации о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Позже немецкий регулятор подтвердил, что получил уведомление о прекращении транзита с 1 мая. Как подчеркнул вице-премьер РФ Александр Новак, казахстанская нефть, ранее поставлявшаяся в Германию по «Дружбе», с 1 мая 2026 года пойдёт на другие логистические направления.
