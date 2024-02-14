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14 февраля, 04:29
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Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

МИД РФ: Москва приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Москва приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в Министерстве иностранных дел РФ.

"На данный момент выплата Россией ежегодных взносов в бюджет Арктического совета приостановлена — до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов", — говорится в сообщении.

Помимо того, в ведомстве рассказали, в каком случае Москва выйдет из этой международной организации. По словам источника агентства, "красной линией" для российской стороны станет момент, когда Арктический совет начнёт эволюционировать в недружественный институт.

В то же время в МИД РФ сообщили журналистам, что Москва не хотела бы сейчас "заниматься гипотетическими рассуждениями" на эту тему. Источник добавил, что российское руководство на сегодняшний день не рассматривает вопрос о выходе РФ из Арктического совета в практической плоскости.

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Ранее Life.ru писал, что Россия может выйти из учреждённого в 1996 году Арктического совета, если его деятельность не будет совпадать с интересами страны. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова, совет функционирует "на самых малых оборотах".

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flickr / arctic_council

Алексей Соловьёв
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