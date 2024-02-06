В МИД назвали условие выхода России из Арктического совета
Россия может выйти из учреждённого в 1996 году Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать её интересам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
"Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", — объяснил дипломат в беседе с РИА "Новости".
Он обратил внимание на то, что совет функционирует "на самых малых оборотах". Председательствующая сейчас Норвегия пытается возобновить работу организации в полном формате, но не находит поддержки среди других участниц, заметил посол.
Напомним, США в декабре объявили о расширении территорий в Арктике в связи с необходимостью добычи природных ресурсов. Вместе с тем Россия тоже претендует на расширение в данном шельфе, однако уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. В США же заявили, что определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно. Политолог-американист назвал эту выходку Вашингтона роковой ошибкой.
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