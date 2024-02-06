В МИД назвали условие выхода России из Арктического совета

Россия может выйти из учреждённого в 1996 году Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать её интересам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", — объяснил дипломат в беседе с РИА "Новости".