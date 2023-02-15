В Госдепе заявили, что США возобновят проекты Арктического совета без участия России
Власти США намерены возобновить проекты Арктического совета, не предусматривающие участия России. Об этом сообщил советник Госдепартамента США Дерек Шолле.
"Приспосабливаясь к новым условиям, навязанным нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не связанные с Россией", — сказал он журналистам.
Шолле обвинил Россию в действиях, которые нанесли существенный урон международному научному сообществу в Арктике, и добавил, что не ждёт от Москвы изменения поведения в обозримом будущем.
Ранее Лайф писал, что американских нацгвардейцев начали готовить к конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. Речь идёт в том числе о гипотетических столкновениях РФ и КНР с союзниками Вашингтона по НАТО.
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