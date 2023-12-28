Новый вызов: Политолог озвучил роковую ошибку Вашингтона в отношениях с Россией
Политолог Блохин: США совершили ошибку, нарушив интересы РФ в Арктическом регионе
США совершили роковую ошибку, нарушив интересы России в Арктическом регионе. Как напомнил в интервью с "Царьградом" политолог-американист Константин Блохин, Вашингтон до сих пор не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, но уже выдвигает территориальные претензии к Москве и другим странам, находящимся в регионе.
Блохин убеждён, что такая "выходка" Вашингтона — это новый геополитический вызов для России, ведь Штаты таким образом перешли к активным действиям по расширению своего влияния в Арктике и установлению там своих правил. Это, в свою очередь, может привести к эскалации противостояния с Россией и перерасти в военный конфликт в данном регионе. Эксперт уверен, что Москва должна отстаивать свои интересы в Арктике.
"В Арктике США будут с каждым разом увеличивать своё влияние, постепенно. Поэтому нам надо готовиться не к тому, что они откажутся от противоборства, а наоборот, что они будут увеличивать свои возможности там", — заявил Блохин.
По его прогнозам, большая война за Арктику может развернуться между Россией и США примерно через 30 лет.
Недавно Штаты объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. В США заявили, что это связано с необходимостью добывать природные ресурсы. Однако Россия тоже претендует на расширение на данном шельфе, хоть Москва уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. При этом в Госдепартаменте заявили, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно.
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