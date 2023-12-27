"Ходят по тонкому льду": Зоолог призвал власти США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

По словам специалиста, Соединённые Штаты должны взять на себя лидирующую роль и потребовать отзыва претензий на расширение арктического шельфа от всех стран. Вместе с этим зоолог выразил надежду, что Россия в скором времени присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты океана.

Напомним, что на днях Штаты объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Стоит отметить, что его площадь вдвое больше территории Калифорнии. В США заявили, что это связано с необходимостью добывать природные ресурсы. Вместе с тем Россия тоже претендует на расширение в данном шельфе, однако Москва уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. При этом в Госдепартаменте заявили, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно.