"Ходят по тонкому льду": Зоолог призвал власти США отозвать свои претензии на шельф в Арктике
Зоолог Стейнер: США необходимо отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике
США необходимо отказаться от расширения континентального шельфа в Арктике ради защиты Северного Ледовитого океана. С таким заявлением выступил американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.
Учёный подчеркнул, что Вашингтон "ходит по тонкому льду", выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа, так как страна не ратифицировала Конвенцию Организации Объединённых Наций (ООН) по морскому праву.
"Вместо того чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан", — приводит РИА "Новости" слова Стейнера.
По словам специалиста, Соединённые Штаты должны взять на себя лидирующую роль и потребовать отзыва претензий на расширение арктического шельфа от всех стран. Вместе с этим зоолог выразил надежду, что Россия в скором времени присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты океана.
Напомним, что на днях Штаты объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Стоит отметить, что его площадь вдвое больше территории Калифорнии. В США заявили, что это связано с необходимостью добывать природные ресурсы. Вместе с тем Россия тоже претендует на расширение в данном шельфе, однако Москва уже на протяжении многих лет не может добиться рассмотрения заявления в ООН. Аналогичная ситуация и с Данией, и с Канадой. При этом в Госдепартаменте заявили, что США определили пределы своего расширенного континентального шельфа так, что никаких территориальных претензий у России возникнуть не должно.
ТАСС / Zuma / L. Johnson / U.S. Air Force