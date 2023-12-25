Косачёв: Мир вправе не признавать новые границы США на континентальном шельфе

У претензий Вашингтона на расширение континентального шельфа в Арктике нет международно-правовой основы, поэтому мир имеет полное право не признавать новые границы США. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Он напомнил, что американская сторона до сих пор не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, а также назвал США изгоем среди всех морских держав. Вместе с тем чиновник подчеркнул, что претензиями на континентальный шельф должна заниматься комиссия ООН.

"Как результат, сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы, а значит, международное сообщество имеет полное право не признавать новые границы", — написал он в телеграм-канале.

Косачёв обратил внимание, что мандат комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, а также подчеркнул, что Россия полностью следует её положениям, предписывающим направлять заявки на увеличение шельфа в комиссию. В частности, он напомнил, что последний раз Москва получила положительные рекомендации в Арктике в феврале 2023 года.

При этом, говоря об американской стороне, вице-спикер СФ указал, что на этот раз Вашингтон "превзошёл сам себя", когда проигнорировал территориальные интересы своих же союзников — Канады и Японии.

"Администрация Обамы ещё в 2012 году предпринимала тщетные попытки по ратификации Конвенции 1982 года. Эту идею похоронили республиканцы в сенате США: дескать, конвенция ущемляет национальный суверенитет США (после этой истории сенат стали называть "кладбищем международных договоров")", — добавил сенатор.