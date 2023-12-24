В Совфеде ответили на притязания США по поводу арктического шельфа

США считают Россию своим главным конкурентом в Арктике. Ответная линия поведения нашей страны строится на национальных интересах, заявил сенатор Константин Долгов.

"Вся политика США в Арктике направлена против нас, военная, экономическая. Конечно, подобные односторонние действия [Вашингтона] ничего хорошего в себе не несут. США считают себя не связанными никакими международными документами", — подчеркнул сенатор в беседе с РИА "Новости".

Россия в ответ тоже принимает меры по укреплению обороны и экономического суверенитета. Позиция Вашингтона, по мнению Долгова, вынуждает Москву строить политику исходя из "опоры на собственные интересы". Он напомнил, что Москва уже направляла в комиссию ООН свою заявку по континентальному шельфу, а Соединённые Штаты решили проигнорировать этот шаг и просто "застолбить" территорию. К слову, в заявлении Госдепартамента на этот счёт говорится, что расширение шельфа не потребует урегулирований с Россией — только с Японией и Канадой.

"Мы не рассматриваем Арктику как зону наших монопольных интересов. Но с учётом национальных интересов страны. Россия предпочитает, конечно, развивать сотрудничество в Арктике. Однако усилиями Запада на сегодняшний день такое сотрудничество сведено на нет", — подытожил собеседник агентства.