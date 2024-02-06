Песков обозначил причины для выхода России из Арктического совета
Песков: РФ примет "особые решения" по Арктическому совету при его неэффективности
Российская Федерация продолжает сотрудничество с Арктическим советом, однако могут быть приняты "особые решения" в том случае, если участие в организации перестанет отвечать интересам нашей страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестаёт соответствовать интересам России, если Россия перестаёт считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения", — ответил он на вопрос о том, может ли Москва покинуть Арктический совет.
Ранее аналогичный вопрос прокомментировали в российском МИД. По словам посла по особым поручениям, Россия может выйти из учреждённого в 1996 году Арктического совета, если его деятельность не будет совпадать с интересами страны. Вместе с тем он обратил внимание на то, что совет функционирует "на самых малых оборотах".
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