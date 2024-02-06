Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 10:21

Песков обозначил причины для выхода России из Арктического совета

Песков: РФ примет "особые решения" по Арктическому совету при его неэффективности

Российская Федерация продолжает сотрудничество с Арктическим советом, однако могут быть приняты "особые решения" в том случае, если участие в организации перестанет отвечать интересам нашей страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия пока сохраняет там свою работу. Разумеется, если участие в какой-то организации перестаёт соответствовать интересам России, если Россия перестаёт считать эту организацию эффективной, справедливой и целесообразной для членства, то, конечно, могут приниматься особые решения", — ответил он на вопрос о том, может ли Москва покинуть Арктический совет.

"Надо осваивать эти территории": Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее РФ
"Надо осваивать эти территории": Путин заявил, что за Дальним Востоком и Арктикой стоит будущее РФ

Ранее аналогичный вопрос прокомментировали в российском МИД. По словам посла по особым поручениям, Россия может выйти из учреждённого в 1996 году Арктического совета, если его деятельность не будет совпадать с интересами страны. Вместе с тем он обратил внимание на то, что совет функционирует "на самых малых оборотах".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Арктика
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров