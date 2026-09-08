Песков ответил на инициативу Норвегии по безопасности на море

Москва подтвердила готовность к контактам с Осло. Дмитрий Песков прокомментировал намерение норвежских властей организовать консультации по морской безопасности до конца текущего года.

Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны. По его словам, государство готово к любым форматам взаимодействия.

Власти последовательно выступают против изоляции. Сторонниками сворачивания двусторонних отношений они никогда не являлись, напомнил Песков.

Официальная позиция предполагает конструктивный подход. Приоритетом остается защита национальных интересов в северных акваториях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала размещение американских ракетных комплексов в Норвегии фактором риска для безопасности РФ. В Москве указывали, что эти системы могут использовать крылатые ракеты «Томагавк» и поражать цели на значительной части европейской территории России. Российская сторона также связывала размещение вооружений с расширением военной инфраструктуры НАТО в Северной Европе. По оценке МИД РФ, такие комплексы дают альянсу дополнительные возможности для ударов по наземным и морским целям.