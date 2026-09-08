Норвегия прикрыла «Майю»: Единственную русскую радиостанцию на Шпицбергене обвинили в пропаганде

Русская радиостанция «Майя» прекратила вещание на Шпицбергене в июле 2026 года после решения норвежского ведомства, признавшего её инструментом российской пропаганды. О причинах прекращения работы радиостанции журналист Станислав Шуберт рассказал в беседе с kp.ru. До закрытия «Майя» оставалась единственным русскоязычным радио на архипелаге.

«Нам пришлось закрыться в июле 2026 года. Станция просуществовала меньше года. От норвежского Роскомнадзора пришло постановление, что радио «Майя» является инструментом российской пропаганды и не имеет права вещать на территории Норвегии. Так и закончилась наша недолгая, но славная история», — сказал он.

История станции оказалась недолгой: запустить её успели менее чем за год до остановки вещания. Окончательно эфир прекратился в июле 2026 года. Решение о закрытии, по словам Шуберта, поступило от норвежского управления по делам СМИ. Ведомство сочло радиостанцию инструментом российской пропаганды.

Из-за этого «Майе» запретили продолжать вещание на территории Норвегии. Именно такое требование, утверждает журналист, стало причиной прекращения работы станции. Об обстоятельствах случившегося стало известно после поездки главного редактора радио «Комсомольская правда» Андрея Горбунова на Шпицберген. В ходе экспедиции он пообщался с жителями архипелага.

Ранее сообщалось, что решение по «Русскому дому» в Берлине стало частью более масштабного ужесточения отношений между Германией и Россией. Власти ФРГ намерены прекратить действие соглашения, на основании которого работает российский культурно-информационный центр.