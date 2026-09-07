Жители Германии, пришедшие к Русскому дому в Берлине, раскритиковали решение властей прекратить действие соглашения, регулирующего работу российского культурного центра. Некоторые из них назвали этот шаг трагедией и ошибкой правительства ФРГ, сообщает РИА «Новости».

Житель Штансдорфа Аксель приехал к зданию вместе с супругой Клаудией. Мужчина подчеркнул, что считает сохранение российско-германских связей необходимым независимо от нынешней политической ситуации.

«Я считаю это одной из самых вопиющих ошибок нашего правительства. У нас такие долгие отношения, мы партнёры в Европе, нам всё равно нужно сосуществовать вместе», — заявил он.

По словам Акселя, Германию и Россию связывают многовековая история и культурная близость, поэтому он не понимает стремления властей разорвать подобные контакты. Его супруга также резко отреагировала на произошедшее.

«Я считаю это трагедией. Особенно с учётом нашей истории и нашей ответственности», — сказала Клаудия. Она добавила, что возникающие между странами противоречия необходимо решать дипломатическим путём:

Собеседники агентства выразили надежду, что нынешние события не приведут к окончательному разрыву культурных связей. Аксель рассчитывает, что российский центр в будущем сможет возобновить работу. К зданию продолжают приходить отдельные горожане, которые, по их словам, хотят таким образом «подать определённый сигнал».

Власти Германии 1 сентября решили прекратить действие соглашения, регулирующего деятельность Русского дома в Берлине. Одновременно было объявлено о закрытии российского генконсульства в Бонне. Берлин связал эти меры с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле.