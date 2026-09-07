Захарова назвала размещение ракет США в Норвегии угрозой для России

Москва считает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, очередным дестабилизирующим шагом НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), расцениваем как ещё один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО», — подчеркнула дипломат.

По её словам, размещение таких систем демонстрирует стремление Североатлантического альянса получить возможность наносить удары в глубину российской территории. Одновременно, считает Захарова, НАТО пытается усилить контроль над важными морскими маршрутами региона.

Представитель МИД обратила внимание, что завезённые в Европу американские комплексы созданы на базе универсальных пусковых ячеек Mk-41. Они позволяют применять вооружение как против наземных, так и против морских целей.

«Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами «Томагавк», а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет «накрывать» внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву», — заявила Захарова.

По оценке дипломата, такие средства могут использоваться странами НАТО для решения стратегических задач в случае конфликта с Россией. Москва рассматривает подобное развитие военной инфраструктуры альянса как прямой фактор риска для собственной безопасности.

В июле Москва уже предупреждала о последствиях появления американских ракетных систем у российских границ. Тогда Захарова заявила, что Россия примет компенсирующие меры после размещения РСМД США в Японии, поскольку такие комплексы создают угрозу дальневосточным рубежам страны.