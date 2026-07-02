«Создаёт прямую опасность»: Захарова пообещала ответ на размещение ракет США в Японии

Россия примет компенсирующие меры для обеспечения собственной безопасности в ответ на развёртывание Америкой систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва рассматривает размещение таких систем как шаг Вашингтона, который создаёт прямую опасность для дальневосточных рубежей России. Кроме того, по её словам, это решение может негативно сказаться на стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова пообещала усилить внимание российских военных к предприятиям, разрабатывающим или производящим вооружения, применяемые против России, назвав это ответом на «безрассудно агрессивные действия украинско-натовской связки». Дипломат подчеркнула, что именно с этих позиций Москва оценивает текущую ситуацию и перспективы её эскалации.