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Опубликовано 6 сентября, 15:25

«Перебить глас здравомыслия»: Захарова пояснила, зачем ФРГ нужна провокация в Лейпциге

Захарова назвала провокацию в Лейпциге попыткой ФРГ перебить голос народа

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в Лейпциге стал для властей Германии попыткой перебить «глас здравомыслия» немецкого народа, которому не нужны антироссийские санкции.

«Для того, чтобы перебить эту волну действительно народного, не извне пришедшего, а народного, из глубин германского общества, вот этого гласа здравомыслия, нужна была провокация», — сказала Захарова в комментарии для программы Владимира Соловьёва для ИС «Вести».

Она связала бездоказательные обвинения Берлина в адрес Москвы с выборами в Германии, отметив, что немецкий народ голосует за тех, кто предлагает альтернативную санкционную политику.

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Напомним, 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА со взрывчаткой. Власти ФРГ возложили ответственность на Россию, не приведя доказательств. Москва назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией. 1 сентября Германия возложила ответственность за инцидент с дронами в Лейпциге на Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает эти обвинения безосновательными и отвергает их как не имеющие убедительных доказательств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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