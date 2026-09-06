Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент с беспилотником в Лейпциге стал для властей Германии попыткой перебить «глас здравомыслия» немецкого народа, которому не нужны антироссийские санкции.

«Для того, чтобы перебить эту волну действительно народного, не извне пришедшего, а народного, из глубин германского общества, вот этого гласа здравомыслия, нужна была провокация», — сказала Захарова в комментарии для программы Владимира Соловьёва для ИС «Вести».

Она связала бездоказательные обвинения Берлина в адрес Москвы с выборами в Германии, отметив, что немецкий народ голосует за тех, кто предлагает альтернативную санкционную политику.

Напомним, 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили БПЛА со взрывчаткой. Власти ФРГ возложили ответственность на Россию, не приведя доказательств. Москва назвала произошедшее наспех состряпанной провокацией. 1 сентября Германия возложила ответственность за инцидент с дронами в Лейпциге на Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает эти обвинения безосновательными и отвергает их как не имеющие убедительных доказательств.