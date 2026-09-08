Норвегия планирует провести с РФ консультации по недопущению инцидентов в море

Норвегия рассчитывает до конца 2026 года обсудить с Россией меры по предотвращению инцидентов в открытом море. Консультации планируют провести в ноябре или декабре. Об этом пресс-секретарь объединённого штаба вооружённых сил (ВС) страны Руне Хаарстад сообщил газете «Известия».

Стороны намерены провести встречу в рамках протокола INCSEA. Этот механизм используют для снижения риска опасных ситуаций при взаимодействии военных кораблей и авиации.

За подготовку консультаций отвечает штаб вооружённых сил Норвегии. Норвежскую делегацию возглавит заместитель руководителя оперативного командования страны. Других подробностей будущих переговоров, в том числе их точной даты и повестки, норвежская сторона пока не раскрыла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала размещение американских ракетных комплексов в Норвегии фактором риска для безопасности РФ. В Москве указывали, что эти системы могут использовать крылатые ракеты «Томагавк» и поражать цели на значительной части европейской территории России. Российская сторона также связывала размещение вооружений с расширением военной инфраструктуры НАТО в Северной Европе. По оценке МИД РФ, такие комплексы дают альянсу дополнительные возможности для ударов по наземным и морским целям.