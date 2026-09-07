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Регион
Опубликовано 7 сентября, 10:29

Угроза безопасности: В Кремле отреагировали на ракетные комплексы США в Норвегии

Песков назвал военное строительство Норвегии угрозой безопасности России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военное строительство Норвегии, направленное против России, Москва расценивает как угрозу своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение норвежских вооружений недалеко от российской границы.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия разместила вблизи границы с РФ артиллерийский дивизион из четырёх южнокорейских самоходных артиллерийских установок К9 с дальностью стрельбы до 40 километров. До конца 2028 года бригада Финмарк должна получить ещё 24 такие установки.

Кроме того, к 2030 году норвежские вооружённые силы планируют получить 16 пусковых установок РСЗО К239 Chunmoo южнокорейского производства и ракеты дальностью до 500 километров.

По словам Пескова, такое наращивание военной инфраструктуры не может не восприниматься Россией как угроза. В связи с этим Москва будет принимать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.

«Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Мария Захарова заявила, что американские ракетные системы, переброшенные в Норвегию, способны поражать значительную часть европейской территории России, включая Москву. По её словам, контейнерная установка Mk 70 с универсальными ячейками Mk-41 может применять в том числе дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.

Больше новостей об отношениях России и НАТО — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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