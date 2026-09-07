Норвегия разместила САУ у границы с Россией

Норвегия сформировала артиллерийский дивизион в составе бригады «Финмарк» недалеко от границы с Россией. На вооружение уже поступили четыре южнокорейские САУ K9. Об этом газете «Известия» рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.

По его словам, до конца 2028 года подразделение получит ещё 24 установки. Кроме того, к 2030 году Норвегия планирует приобрести 16 пусковых установок РСЗО K239 Chunmoo с ракетами дальностью до 500 км. В зону их действия, как отметил дипломат, попадут Северный флот и объекты на Кольском полуострове.

Корчунов заявил, что приближение дальнобойных систем НАТО к российским границам создаёт угрозу и повышает риск непреднамеренной эскалации. Соответствующие оценки, по его словам, Москва доводит до норвежской стороны по дипломатическим и военно-дипломатическим каналам.

Военное усиление идёт и в других странах региона. Швеция заказала для истребителей Gripen крылатые ракеты Taurus с дальностью около 500 км и обсуждает закупку французских морских ракет MdCN, способных поражать цели на расстоянии до 1,4 тыс. км.

Финляндия также наращивает ракетный потенциал после вступления в НАТО. Хельсинки заключили контракт на закупку JASSM-ER дальностью до 1 тыс. км для истребителей F-35A. Кроме того, на территории страны размещаются многонациональные силы альянса и проходят военные учения.

По мнению заместителя директора Института международных отношений и политических наук РГГУ Павла Анисимова, прямое нападение северных стран на Россию маловероятно. Однако усиление военной инфраструктуры НАТО сокращает свободу манёвра российских сил в северных морях и повышает риски из-за роста числа учений и патрулирования у российских границ.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз заложил готовность к масштабному вооружённому конфликту с Россией к 2030 году в свои концептуальные документы. В частности, он сослался на Белую книгу по европейской обороне Readiness 2030, предусматривающую наращивание военных расходов и развитие оборонных возможностей ЕС.