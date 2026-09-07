«Достанут до Москвы»: Захарова жёстко высказалась о ракетных комплексах США в Норвегии

Американские ракетные системы, доставленные в Норвегию, позволяют поражать цели в европейской части России, включая Москву. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами «Томагавк», а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет «накрывать» внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву», — говорится в её комментарии.

Дипломат обратила внимание, что основу американских комплексов составляют универсальные пусковые ячейки Mk-41. Они рассчитаны на применение ракет, способных поражать наземные и морские цели.

Контейнерную установку Mk 70 доставили в норвежский Тронхейм в конце августа для трёхсторонних учений США, Норвегии и Великобритании Operation Atlantic City 26. Эти манёвры завершились 4 сентября.

Mk 70 представляет собой сухопутный вариант корабельной установки Mk-41 и может использоваться для запуска ракет SM-6 и Tomahawk. Переброска комплекса на учения сама по себе не подтверждает его постоянного размещения в стране.

Ранее сообщалось, что Норвегия сформировала артиллерийский дивизион в составе бригады «Финмарк» недалеко от границы с Россией. На вооружение уже поступили четыре южнокорейские САУ K9. До конца 2028 года подразделение получит ещё 24 установки. А к 2030 году Норвегия планирует приобрести 16 пусковых установок РСЗО K239 Chunmoo с ракетами дальностью до 500 км. В зону их действия попадут Северный флот и объекты на Кольском полуострове.