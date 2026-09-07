Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 08:49

«Достанут до Москвы»: Захарова жёстко высказалась о ракетных комплексах США в Норвегии

МИД: Комплексы США в Норвегии способны поражать цели вплоть до Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американские ракетные системы, доставленные в Норвегию, позволяют поражать цели в европейской части России, включая Москву. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Учитываем также, что данные системы могут применяться для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами «Томагавк», а их размещение в указанной североевропейской стране позволяет «накрывать» внушительный сектор европейской части территории России, включая Москву», — говорится в её комментарии.

Дипломат обратила внимание, что основу американских комплексов составляют универсальные пусковые ячейки Mk-41. Они рассчитаны на применение ракет, способных поражать наземные и морские цели.

Контейнерную установку Mk 70 доставили в норвежский Тронхейм в конце августа для трёхсторонних учений США, Норвегии и Великобритании Operation Atlantic City 26. Эти манёвры завершились 4 сентября.

Mk 70 представляет собой сухопутный вариант корабельной установки Mk-41 и может использоваться для запуска ракет SM-6 и Tomahawk. Переброска комплекса на учения сама по себе не подтверждает его постоянного размещения в стране.

Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией
Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией

Ранее сообщалось, что Норвегия сформировала артиллерийский дивизион в составе бригады «Финмарк» недалеко от границы с Россией. На вооружение уже поступили четыре южнокорейские САУ K9. До конца 2028 года подразделение получит ещё 24 установки. А к 2030 году Норвегия планирует приобрести 16 пусковых установок РСЗО K239 Chunmoo с ракетами дальностью до 500 км. В зону их действия попадут Северный флот и объекты на Кольском полуострове.

Больше новостей об отношениях России и НАТО — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Норвегия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar