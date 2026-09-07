Глава Социал-демократической рабочей партии (СДРП) Швеции Магдалена Андерссон считает, что основная опасность для королевства якобы исходит от России. Такое мнение она высказала в беседе с изданием Politico.

«Россия представляет собой самую большую угрозу для Швеции», — заявила политик.

Российская сторона неоднократно опровергала агрессивные намерения в отношении стран Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин подробно разъяснял, что планов атаковать кого-либо из членов НАТО у Москвы нет. В Кремле также обращали внимание на то, что западные политики часто пугают граждан мнимой угрозой с востока. По мнению Москвы, это делается для отвлечения внимания от внутренних проблем в самих европейских странах.

РФ регулярно выражает озабоченность из-за наращивания военного присутствия блока в Европе. Во внешнеполитическом ведомстве подчёркивали готовность к диалогу с НАТО на равноправной основе. Условием для этого назван отказ Запада от милитаризации континента.

Ранее новые власти Венгрии официально назвали Россию угрозой. Будапешт также заявил об «осуждении российских военных действий и полной поддержке суверенитета Украины в её международно признанных границах, а также права Киева на самооборону». В Госдуме допустили остановку поставок нефти и газа в Венгрию в качестве ответной меры.