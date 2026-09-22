США, Дания и Гренландия подписали соглашение по безопасности острова

США, Дания и Гренландия подписали соглашение об усилении безопасности острова и Арктического региона. Церемония прошла в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Под документом поставили подписи президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Соглашение позволит Вашингтону заметно расширить военное присутствие на острове.

По данным Reuters, помимо действующей космической базы Питуффик США смогут использовать ещё две площадки — Нарсарсуак на юге Гренландии и Местерсвиг на восточном побережье. Это станет крупнейшим расширением американской военной инфраструктуры на острове со времён холодной войны.

Трамп ранее утверждал, что договорённости дают США «постоянный контроль» над вопросами безопасности Гренландии. Копенгаген и Нуук такую трактовку не подтверждали. Напротив, датское правительство заявило, что соглашение сохраняет суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право жителей Гренландии на самоопределение.

Ранее Life.ru писал, что США планируют открыть в Гренландии базу времён холодной войны и разместить дополнительный контингент на восточном побережье острова. Речь шла о Нарсарсуаке и Местерсвиге, которые должны дополнить действующую базу Питуффик. При этом датская сторона подчёркивала, что новая схема должна работать в рамках коллективной безопасности НАТО, а не означать передачу США суверенитета над островом.